AFAD: Yurtlarda karantinada bulunanlardan 66 bini tahliye edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AFAD: Yurtlarda karantinada bulunanlardan 66 bini tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD: Yurtlarda karantinada bulunanlardan 66 bini tahliye edildi
20.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:44

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurtlardaki karantina ve Vefa Destek Gruplarının faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştikleri yurtlarda dolduran vatandaşların memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.

77 ildeki 159 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı ifade edilen açıklamada, yurtlarda 2 bin 22 personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca, karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin evlerine gönderildiği bilgisi paylaşılarak, Türk Kızılayın 3 milyon 780 bin 75 öğün yemek dağıttığı bildirildi.

Vefa Destek Gruplarında 1095 AFAD personelinin görev yaptığı ve sahada 451 aracın bulunduğu belirtilerek, bugüne kadar 77 milyon 367 bin 714 lira harcama yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak Haber
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi Haber
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
İki grup arasında yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavgayı vatandaşlar öylece izledi
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı askıya alındı
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süreyya Önder Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ali Atay Sezen Aksu Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Hasan Şaş Metin Oktay Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: AFAD: Yurtlarda karantinada bulunanlardan 66 bini tahliye edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 22:44:15. #1.15#
title