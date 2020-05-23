AFAD: Yurt dışından getirilip yurtlarda karantinaya alınan tüm vatandaşlar evlerine ulaştırıldı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, yurt dışından getirilerek ülke genelindeki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların tamamının evlerine ulaştırıldığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, yurt dışından getirilerek ülke genelindeki yurtlarda karantinaya alınan vatandaşların tamamının evlerine ulaştırıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde bugüne kadar büyük çoğunluğu yurt dışından getirilenler olmak üzere 76 bin 310 vatandaşın, AFAD koordinasyonunda 77 ildeki 169 öğrenci yurdunda gözlem altına alındığı belirtildi.

Yurt dışından gelen tüm vatandaşların evlerine ulaştırıldığı kaydedilen açıklamada, yurtlardaki karantina işlemlerinde 2 bin 22, Vefa Sosyal Destek Gruplarında ise 1095 AFAD personelinin görev aldığı ifade edildi.

Yurtlarda verilen hizmetler ile Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları için sadece AFAD'ın bugüne kadar 77 milyon 367 bin 714 lira harcadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte görevini her türlü takdirin üzerinde, fedakarca yerine getiren AFAD personelimize bir kez daha teşekkür ediyor, Kovid-19'dan etkilenen 14 personelimize ve ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA