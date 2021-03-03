AFAD, Yozgat'ta 300 bin kişiye "Afet Farkındalık Eğitimi" verecek
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AFAD, Yozgat'ta 300 bin kişiye "Afet Farkındalık Eğitimi" verecek

03.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:07
AFAD, Yozgat'ta 300 bin kişiye

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Halil İbrahim İbiş, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle kentte 300 bin kişiye eğitim vereceklerini söyledi.

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Halil İbrahim İbiş, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle kentte 300 bin kişiye eğitim vereceklerini söyledi.

İbiş, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'de meydana gelen depremler ve deprem bölgeleri hakkında bilgi veren İbiş, 2021'in "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti.

İbiş, eğitimleri aralıksız sürdürdüklerini ve bütün vatandaşların bu eğitimi almasını istediklerini vurgulayarak, "Bu konuda Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Köy muhtarları ve ihtiyar heyetlerine eğitim vermeye başladık. Organize sanayi bölgemizde çalışan işçilerimize yönelik eğitimlerimiz sürüyor. Sivil toplum kuruluşları ile de internet üzerinde çevrim için eğitim verilecek. Bu konuda basın mensuplarımızdan da destek istiyoruz. Hedefimiz il genelinde 300 bin vatandaşa eğitim vermektir." dedi.

Özellikle deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesi gerektiğini aktaran İbiş, şunları kaydetti:

"Tüm aile fertlerine bunu öğretmeli ve sık sık tatbikatlar yaparak uygulamalıyız. Dolayısıyla herhangi bir deprem anında ne yapacağımıza hemen karar vermek için tatbikatların çok büyük önem taşıdığını biliyoruz. Yine AFAD gönüllülerinin artmasını istiyoruz. Ülkemizde yaklaşık 100 bin AFAD gönüllüsü var bunun bir milyon olmasını hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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