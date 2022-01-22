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AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu

AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. AFAD ekipleri Balıkesir-Bigadiç ve Balıkesir-Kepsut karayolunda çeşitli nedenlerle mahsur kalan vatandaşlara yardımda bulundu.

Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli nedenlerle karayolunda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Balıkesir-Bigadiç ve Balıkesir-Kepsut karayolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara ulaşan AFAD ekipleri, kurtardıkları vatandaşları ilçe merkezine götürdü. - BALIKESİR

AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu

AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu

AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu

AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu

AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Balıkesir, AFAD, kar, 3. Sayfa, Haber

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