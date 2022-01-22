AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu
Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. AFAD ekipleri Balıkesir-Bigadiç ve Balıkesir-Kepsut karayolunda çeşitli nedenlerle mahsur kalan vatandaşlara yardımda bulundu.
Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli nedenlerle karayolunda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Balıkesir-Bigadiç ve Balıkesir-Kepsut karayolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara ulaşan AFAD ekipleri, kurtardıkları vatandaşları ilçe merkezine götürdü. - BALIKESİR