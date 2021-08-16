AFAD: "Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"
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AFAD: "Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel afeti hakkında, "Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel afeti hakkında, "Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.

AFAD tarafından Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 70 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam etmektedir" denildi.

-İHA-

AFAD: 'Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir'
AFAD: 'Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir'
AFAD: 'Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir'
AFAD: 'Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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