AFAD: Yaralılardan 1017'si taburcu edildi, 17 kişinin tedavisi sürüyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremde, yaralanan 1034 kişiden 1017'sinin taburcu edildiğini, 17 kişinin de tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremde, yaralanan 1034 kişiden 1017'sinin taburcu edildiğini, 17 kişinin de tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 47 olmak üzere, toplam 3 bin 119 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 115 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1034 vatandaşımızdan 1017'si taburcu edilmiş olup 17 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYORDepremzedeler için geçici konaklama merkezi oluşturulmasına ilişkin alt yapı çalışmalarına başlandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir ilinde; Bornova Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı'na 803, Bornova Şehir Stadı'na 217, Buca Eski Stada 142, Buca Hipdoram'a 196, Bayraklı Tepekule Pazaryeri'ne 39, Bayraklı Deve Güreşi Alanı'na 300, Bayraklı 75'inci Yıl Parkı'na 59, Bayraklı Hakan Ünal- Sakarya Parklarına 117, Bayraklı Şahin Akar Parkı'na 41, Bayraklı Galen Hastanesi'ne 82, Bayraklı Paten Pisti'ne 113, Bayraklı Öğretmenevi Yanına 47, Bayraklı Bilal Çakırcalı- Barış Manço Parkı'na 216, Bayraklı Kaan Kılıç Eceler Parkı'na 130, Bayraklı Unesco Gençlik Parkı'na 22, Bayraklı Şehit Murat Aslantürk Parkı'na 24 olmak üzere, İzmir genelinde 2 bin 548 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca AFAD ve Türk Kızılay tarafından 18 bin 922 battaniye, 11 bin 31 yatak, 11 bin 548 uyku seti ve 1023 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Geçici konaklama merkezi oluşturulmasına ilişkin altyapı çalışmaları başlamıştır, çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk etapta 550 adet konteyner kurulması planlanmaktadır. Geçici konaklama tesislerinde; KYK Yurtlarında 191, özel yurtlarda 5 olmak üzere toplam 196 afetzede barındırılmaktadır."

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYORDeprem sonrasında tüm çalışmalar için toplam 8 bin 712 personelin, 1242 araçla görevlendirildiği ve şu an sahada 6 bin 449 personelin 927 araçla çalışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bölgedeki hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 930 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 256 personel olmak üzere toplam 1186 personel görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; haber leşme alt yapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre; meydana gelen deprem nedeniyle 28 tekne batmış, 42 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde 24 teknenin su altından çıkarılması, karaya oturan 40 teknenin kurtarılması sağlanmıştır. Batan 4 teknenin ve karaya oturan 2 teknenin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 664 bin 935 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 207 bin 495 sıcak ve soğuk içecek, 207 bin 495 ikram malzemesi ve 244 bin 891 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 429 personel ve 39 araç ile sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, psikososyal destek çalışmalarına ilişkin ise, "569 personel 48 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 20 bin 852 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 4 mobil sosyal hizmet merkezine ek olarak 2 mobil sosyal hizmet merkezi daha deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 132 iş makinesi ve 191 personel görev yapmaktadır. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 291 araç ve 1109 personel bölgede görevlendirilmiştir" denildi.DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 48 MİLYON TL KAYNAK GÖNDERİLDİÇalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 23 milyon, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 milyon TL'lik kaynak aktarıldığı belirtilen açıklamada, "DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 15 bin 600 adet hasar ihbarı yapılmıştır. 10 Kasım 2020 itibarıyla yapılan ödeme 15 milyon TL'ye ulaşmıştır" denildi.AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA YAPILACAK YARDIMLAR

Açıklamaya göre; yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılacak. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak. Seferihisar'da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre; sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, valilik tarafından yardım yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı