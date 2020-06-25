AFAD, yangın tedbirlerine yönelik bilgilendirmede bulundu
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AFAD, yangın tedbirlerine yönelik bilgilendirmede bulundu

AFAD Trabzon İl Müdürlüğü, yangın tedbirlerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

AFAD, yangın tedbirlerine yönelik bilgilendirmede bulundu
25.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:29

AFAD Trabzon İl Müdürlüğü, yangın tedbirlerine yönelik bilgilendirmede bulundu.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan "Afetlere Hazır Ol Türkiye" farkındalığı kapsamında haziran ayı teması olarak yangın tedbirleri konusunun belirlendiği belirtildi.

Bu anlamda anlık bir dikkatsizlik ve tedbirsizliğin, çok kısa bir zaman diliminde felakete dönüşebileceği düşünülerek küçük bir tedbir almayla büyük felaketlerin önüne geçilebileceğinin bilinmesi gerektiği işaret edilen açıklamada, herkesin yangın konusunda bilgi sahibi olarak öncesinde gerekli tedbirleri alması ve özellikle yangın söndürme cihazı edinmesinin çok büyük fayda sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, yangın güvenliğinin en önemli basamağının, yangın çıkmasına mani olmak için gerekli tedbirlerin alınması olduğunu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın tehlikesinin daha iyi anlaşılması ile tehlike algısı ve risk değerlendirme yeteneğinin geliştirilerek koruma tedbirlerine verilen önem artırılmalıdır. Yangınlardan korunmak için yapılan tüm yatırımlar, gerek araç ve ekipman gerek personel gerekse personelin bilgi düzeylerinin geliştirilmesi ve halkın yangın tedbirleri konularında bilgi sahibi olmaları açısından can kaybını ve milli servetlerin yanarak yok olmasını en aza indireceğinden ülke kalkınmasına büyük ölçülerde katkıda bulunacaktır."

Bu kapsamda da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının ziyaret edildiği aktarılan açıklamada, ziyarette kentte yürütülen itfaiye ile arama kurtarma hizmetlerine yönelik çalışmalar ve birlikte yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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