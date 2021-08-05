AFAD yangın eğitim faaliyetlerine hız verdi
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AFAD yangın eğitim faaliyetlerine hız verdi

AFAD yangın eğitim faaliyetlerine hız verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü, periyodik yaptığı afet farkındalık, arama kurtarma ve yangın eğitimlerini sürdürüyor.

Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü, periyodik yaptığı afet farkındalık, arama kurtarma ve yangın eğitimlerini sürdürüyor.

2021 Türkiye Afet Eğitimi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen afet farkındalık eğitiminde; afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası yapılması gerekenler, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, yaşam çevremizdeki riskler, afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, arama kurtarma, yangın, çığ, heyelan, sel, sivil savunma, gönüllülük sistemi konuları şehirde fabrikalar ve kamuya açık alanlarda halka anlatılıyor. Öte yandan Kırşehir Belediyesi ise 'Afet ve yangın bölgelerine yardım toplama çadırı' oluşturdu. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 'Bu yangın hepimizi yakıyor, hemşehrilerimi destek olmaya çağırıyorum' etiketini kullanarak destek istedi.

Cacabey Meydanında oluşturulan çadırda; su, konserve, ilaç, iç çamaşırı, çorap, el feneri, yangın hortumu, pil, power bank, yanmaz ayakkabı, jenaretör, su deposu, ağaç kesme motoru gibi temel ihtiyaç maddeleri isteniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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