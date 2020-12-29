AFAD ve Türk Kızılay Hırvatistan'a yardım için hazır
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AFAD ve Türk Kızılay Hırvatistan'a yardım için hazır

29.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:04
AFAD ve Türk Kızılay Hırvatistan'a yardım için hazır

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılayın, Hırvatistan'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bu ülkeye yardım etmeye hazır olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılayın, Hırvatistan'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bu ülkeye yardım etmeye hazır olduğu bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, kurum yetkililerinin deprem sonrası bölgedeki muhataplarıyla görüşerek yardıma hazır olduklarını ilettiği belirtildi.

Açıklamada, depremin ardından gelişmelerin takip edildiği de kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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