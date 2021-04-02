AFAD ve Trakya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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AFAD ve Trakya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
AFAD ve Trakya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Trakya Üniversitesi arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İşbirliği Protokolü" imzalandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Trakya Üniversitesi arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İşbirliği Protokolü" imzalandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında iş birliği protokollerine devam edildiği, Trakya Üniversitesi ile imzalanan protokol sayesinde üniversitede afet farkındalık eğitmenlerinin yetiştirilmesi, üniversite personeline ve paydaşlarına afet eğitimlerinin verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Protokol, AFAD Gönüllülük Sistemi, sivil savunma ve işyeri acil durum planları gibi konularda da uzaktan ve yüz yüze eğitimler gerçekleştirilmesine imkan verecek.

Protokol kapsamında, eğitimler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılacak tüm yazılı, görsel, işitsel materyalin tasarım ve içeriği AFAD tarafından hazırlanacak.

Üniversite personelinin AFAD Gönüllülük Sistemi'ne katılması teşvik edilecek, isteklilerin AFAD gönüllüsü olması için destek verilecek. Uzaktan ve yüz yüze gerçekleşecek eğitimlerin organizasyonu üniversite tarafından yapılacak, teknik altyapı ve ekipmanlar sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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