AFAD ve Sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AFAD ve Sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek - Haber
Karantina, Çankırı, Londra, AFAD

AFAD ve Sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek

AFAD ve Sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek Londra'dan getirilerek Çankırı'da korona virüs tedbirleri karantina altına alınanlar, sağlık ve AFAD çalışanlarına alkışlarla moral verdi.

18.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:51
AFAD ve Sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek

AFAD ve Sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek

ÇANKIRI - Londra'dan getirilerek Çankırı'da korona virüs tedbirleri karantina altına alınanlar, sağlık ve AFAD çalışanlarına alkışlarla moral verdi.

Geçen günlerde Londra'dan Çankırı'ya getirilen 262 vatandaşla ilgilenen sağlık ve AFAD çalışanlarına motive amacıyla, karantinada bulunanlar odalarının camlarından alkışlarla destek verdi. Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Londra'dan gelen 262 vatandaşımız kontrollü bir şekilde Emir Karatekin Erkek Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları AFAD ekiplerimiz ve Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Karantinada bulunan vatandaşlarımızın özel ihtiyaçları için AFAD tarafından bir çağrı hattı ve Whatsapp İletişim hattı oluşturuldu. Talepleri ekiplerimiz tarafından gerekli önlemler alınarak itina ile karşılanmaktadır. Vatandaşlarımız gelmeden önce yurdun tamamını dezenfekte ederek süreci kontrollü bir şekilde atlatma adına gerekli tüm çalışmaları yapıldı. Çalışan ekiplerimizin güvenliği için yurt her gün düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Vali Hamdi Bilge Aktaş başta olmak üzere, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Emniyet Ekiplerimiz süreci yakinen takip etmektedir. Süreçte yardımını esirgemeyen tüm görevlilerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Çalışanlara moral veren karantinada bulunanlara da teşekkür edilen açıklamada, "Londra'dan gelen vatandaşlarımız akşam saatlerinde yapılan çalışmalar için çalışan personelimizi, moral amaçlı camlara çıkarak alkışladılar. Vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi bu süreç içerisinde sosyal mesafeyi ve karantina kurallarına riayeti yakından takip ediyoruz. Bu süreçte de Çankırılı vatandaşlarımızın herhangi bir paniğe ve asılsız haberlere itibar etmemesini istiyoruz. Burada tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Karantina altında bulunanlar hiçbir şekilde odalarından çıkmıyor ve tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını görevli personeller tarafından karşılanmakta. Personellerimiz ise sürekli dezenfekte edilerek virüsün bulaşma ihtimalini de minimuma indiriyoruz. Odalara ve koridorlara herhangi bir şekilde sipariş ve görevli harici personelin girmesine müsaade edilmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandı
Vali, tepki çeken sözlerinin ardından sağlıkçılardan özür diledi Haber
Vali, tepki çeken sözlerinin ardından sağlıkçılardan özür diledi
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haber
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp Haber
Yarışmacıların üzerine yürüyen Acun, öfke kustu: Yapılan en büyük ayıp
İçişleri'nden yeni genelge! 31 ile giriş-çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Haber
İçişleri'nden yeni genelge! 31 ile giriş-çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı Haber
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Koronavirüsü yenen müezzin, immün plazma bağışında bulundu
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri...
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
Evinin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Bayram Emir, jandarmayı görünce eve kaçtı
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım...
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Levent Gök Özlem Zengin Mustafa Şentop Cemal Enginyurt
Magazin Halil Sezai Yıldız Tilbe Mustafa Keser Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Ivan Obradovic Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: AFAD ve Sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 19:32:01. #1.14#
title