AFAD ve sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek
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AFAD ve sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek

Londra'dan getirilerek Çankırı'da korona virüs tedbirleri karantina altına alınanlar, sağlık ve AFAD çalışanlarına alkışlarla moral verdi.

18.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:05
AFAD ve sağlık çalışanlarına karantinada bulunanlardan destek

Londra'dan getirilerek Çankırı'da korona virüs tedbirleri karantina altına alınanlar, sağlık ve AFAD çalışanlarına alkışlarla moral verdi.

Geçen günlerde Londra'dan Çankırı'ya getirilen 262 vatandaşla ilgilenen sağlık ve AFAD çalışanlarına motive amacıyla, karantinada bulunanlar odalarının camlarından alkışlarla destek verdi. Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Londra'dan gelen 262 vatandaşımız kontrollü bir şekilde Emir Karatekin Erkek Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları AFAD ekiplerimiz ve Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Karantinada bulunan vatandaşlarımızın özel ihtiyaçları için AFAD tarafından bir çağrı hattı ve WhatsApp İletişim hattı oluşturuldu. Talepleri ekiplerimiz tarafından gerekli önlemler alınarak itina ile karşılanmaktadır. Vatandaşlarımız gelmeden önce yurdun tamamını dezenfekte ederek süreci kontrollü bir şekilde atlatma adına gerekli tüm çalışmaları yapıldı. Çalışan ekiplerimizin güvenliği için yurt her gün düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Vali Hamdi Bilge Aktaş başta olmak üzere, Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Emniyet Ekiplerimiz süreci yakinen takip etmektedir. Süreçte yardımını esirgemeyen tüm görevlilerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Çalışanlara moral veren karantinada bulunanlara da teşekkür edilen açıklamada, "Londra'dan gelen vatandaşlarımız akşam saatlerinde yapılan çalışmalar için çalışan personelimizi, moral amaçlı camlara çıkarak alkışladılar. Vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi bu süreç içerisinde sosyal mesafeyi ve karantina kurallarına riayeti yakından takip ediyoruz. Bu süreçte de Çankırılı vatandaşlarımızın herhangi bir paniğe ve asılsız haberlere itibar etmemesini istiyoruz. Burada tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Karantina altında bulunanlar hiçbir şekilde odalarından çıkmıyor ve tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını görevli personeller tarafından karşılanmakta. Personellerimiz ise sürekli dezenfekte edilerek virüsün bulaşma ihtimalini de minimuma indiriyoruz. Odalara ve koridorlara herhangi bir şekilde sipariş ve görevli harici personelin girmesine müsaade edilmemektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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