AFAD ve Kızılay'dan yolda kalanlara kumanya desteği

Kızılay Hakkari Şubesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda kalan sürücülere kumanya dağıttı.

HAKKARİ (İHA) - Kızılay Hakkari Şubesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı ve okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari'de, yolda kalan sürücülere Kızılay Hakkari Şubesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı. Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Hakkari'de meydana gelen yoğun yağış nedeni ile Hakkari-Şırnak karayolu Oğul köyü mevkiinde bazı araçların yolda kaldığı bilgisine istinaden orada bulunan şoförlere AFAD ekipleri ile beraber kumanya dağıttıklarını söyledi.

AFAD Müdürü Resul Karadeniz ise yoğun kar yağışı nedeniyle yollarında kalan sürücülere kumanya ikramında bulunduklarını ifade ederek, desteklerinin devam edeceğini belirtti. - HAKKARİ