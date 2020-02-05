AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi
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AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" açıklamasını yaptı.

05.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:20
AFAD ve Jandarma personelini taşıyan askeri uçak Van'a indi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), " ve personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak 'a indi" açıklamasını yaptı. 

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "AFAD ve Jandarma personelini Ankara'dan alarak havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak Van'a indi" denildi. Öte yandan uçağın içerisinden çekilen görüntüler de Bakanlık tarafından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uçağın içinden görüntü

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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