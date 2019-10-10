AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulunduŞANLIURFA - AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Telabyad kenti sınırında incelemede bulundu.

10.10.2019 11:04
AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

ŞANLIURFA - AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Telabyad kenti sınırında incelemede bulundu.

AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu. Sınır hattında ilerleyen araçlar olası bir olumsuzlukta neler yapılabileceğini yerinde inceledi.

Kaynak: İHA
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