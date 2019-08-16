AFAD vatandaşları bilgilendiriyor

16.08.2019 16:21

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) "Afetlere Hazırlık Yılı" programı kapsamında stant açıldı.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Alanı'nda açılan stantta görevliler, vatandaşlara ağustos ayının ana teması olan "Afet Risklerini Anlamak" konusunda bilgiler verdi.

Açılan stantta, "Afet Risklerini Anlamak" temalı farkındalık faaliyetleri kapsamında 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle de vatandaşlar bilgilendirildi.

Vatandaşlara konuyla ilgili çeşitli broşürlerin dağıtıldığı stant, saat 22.00'ye kadar açık kalacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yurt genelinde başlatılan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu tarafından tanıtımı yapılan program kapsamında il müdürlüğünde görevli ekipler, yıl boyunca her ay farklı bir konu hakkında çeşitli faaliyetler düzenleyecek.

Öte yandan, AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Trabzon'un afetselliği ve yakın tarihte yaşanan afetlerde birçok vatandaşın hayatını kaybettiği göz önüne alındığında bilinçlenmek, bilgilenmek ve tedbir almak adına Trabzonluların standı ziyaret etmesini önemsediklerini kaydetti.

Kaynak: AA