AFAD: "Van'ın Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda aralarında şehit olan...
AFAD: "Van'ın Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı.
05.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:24
AFAD: "Van'ın Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı." - ANKARA
Kaynak: İHA