05.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:24

AFAD: "Van'ın Bahçesaray ve Çatak arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı." - ANKARA

Kaynak: İHA