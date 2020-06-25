AFAD: Van'daki depremde 5 ev ve bazı hayvan barınakları yıkıldı İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olarak açıklanan ancak daha sonra Saray ilçesi olarak değiştirilen depremde 5 ev ve bazı hayvan barınaklarının yıkıldığını, 7 evde ise hasar oluştuğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olarak açıklanan ancak daha sonra Saray ilçesi olarak değiştirilen depremde 5 ev ve bazı hayvan barınaklarının yıkıldığını, 7 evde ise hasar oluştuğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'da saat 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından üç ilçeye, AFAD Van'dan 18 arama kurtarma personeli ve 1 arama köpeği sevk edildiği, olası ihtiyaca karşı, AFAD Erzurum'dan bir ekibin de bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Alana ayrıca Sağlık Bakanlığı UMKE, jandarma ve Türk Kızılay ekiplerinin gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gürpınar ilçesinin Elaçmaz Mahallesi'nde 5 ev, Saray ilçesinin Örenburç Mahallesi'nde 6 ve Özalp ilçesinin Yünkuşak Mahallesi'nde 1 olmak üzere 7 evde hasar oluştu. Baltepe Mahallesi Nazarova mezrasında hayvan barınaklarının yıkıldığı ve enkaz altında hayvanların kaldığı bilgisine ulaşıldı. AFAD Van ekipleri, Saray, Gürpınar ve Özalp ilçelerine intikal etti."

"Bölgedeki saha tarama çalışmaları devam ediyor"

Bölgede, enerji ve haberleşme hatlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olası destek ihtiyacına karşı, AFAD Diyarbakır Arama Kurtarma Birliği ve çevre illerdeki AFAD ekipleri de teyakkuza geçirildi. Bölgedeki saha tarama çalışmaları ise devam ediyor. Depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin 3,44 kilometre ile Gürpınar'ın Elaçmaz Mahallesi olduğu tespit edildi. Yer kabuğunun 7,48 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası AFAD Van'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4,5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapıldı.

Haberleşmelerle herhangi bir zarar ya da hasar olup olmadığı bölge bölge tespit edildi. Depremin, Van kent merkezinde ve yakın çevredeki illerde hissedildiği bilgisi de bulunuyor. Depremleri, 'afad.gov.tr' ve 'deprem.gov.tr' adreslerinden 7 gün 24 saat, anlık olarak takip edebilirsiniz. AFAD Deprem Dairesi, ülkemizdeki her 5 istasyondan 4'ünü işletmekte ve 1100 deprem gözlem istasyonuyla depremleri çözümlemektedir."

Kaynak: AA