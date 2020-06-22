AFAD uyardı Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; buğun öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yerel dolu yağlısı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA