AFAD, Üniversitenin Deprem Araştırma Projesine Destek Sunacak
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AFAD, Üniversitenin Deprem Araştırma Projesine Destek Sunacak

AFAD, Üniversitenin Deprem Araştırma Projesine Destek Sunacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2020 yılı başvuru sonuçları açıklandı.

AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) 2020 yılı başvuru sonuçları açıklandı.

UDAP kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Mevcut Binaların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018'e (TBDY-2018) Göre Doğrusal Elastik Hesap Yöntemi ile Değerlendirilmesi' projesi, 2021 yılından itibaren destek almaya hak kazanan 8 projeden biri oldu. Proje kapsamında TBDY-2018'e özgü olan mevcut binaların değerlendirilmesine ilişkin doğrusal elastik değerlendirme yöntemi detaylı bir şekilde incelenecek. Türkiye bina yapı stokunda önemli yer tutan bina tipleri için durum çalışmaları hazırlanacağı projeyle hesap yönteminin deprem kuvvetleri altındaki talepleri isabet performansı yöntemiyle analiz edilecek.

Elde edilen sonuçların TBDY 2018'de yer alan doğrusal elastik değerlendirme yöntemi için bir doğrulama olacağı ve uygulanabilirliğe önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı ile deprem bilgi altyapısıyla deprem tehlike analizleri ve tehlike haritalarının geliştirilmesi yanı sıra depremde güvenli yerleşme ve yapılaşmasının sağlanması, tarih ve kültür mirasının depremlerden korunması ve depremlere ilişkin eğitim ve halkın bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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