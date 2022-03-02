AFAD, Ukrayna'ya yardımlarını esirgemiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Rusya'nın askeri müdahale ettiği Ukrayna'ya acil insani yardım gönderme kararı aldı.

Bölgedeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesi hazırlandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi.

Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderecek.

Yardımlar, insani yardım ekibi ile birlikte gönderilecek..

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