AFAD, Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı - Haberler

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AFAD, Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı.

Afad, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinde Ukrayna - Romanya sınırı ulaşan kafileyi karşıladı. AFAD ekipleri, otobüslerle seyahat eden vatandaşlara ikramlık malzeme dağıtımında bulundu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Türk, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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