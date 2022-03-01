AFAD, Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlara ikramlık malzeme dağıttı.
Afad, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinde Ukrayna - Romanya sınırı ulaşan kafileyi karşıladı. AFAD ekipleri, otobüslerle seyahat eden vatandaşlara ikramlık malzeme dağıtımında bulundu.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel