AFAD: "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesini bölgeye gönderiyoruz" - Haberler

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AFAD: "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesini bölgeye gönderiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ( Afad ), Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Afad tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ukrayna, AFAD, 112, Yerel, Haberler

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