AFAD: Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması için 5 tır yardım malzemesini bölgeye gönderiyoruz
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ( Afad ), Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 tır yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.
Afad tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi.
(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel