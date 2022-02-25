Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım - Haberler

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Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı'nca, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 TIR yardım malzemesinin bölgeye gönderildiği belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum ( Afad ) Başkanlığı'nca, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 TIR yardım malzemesinin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Afad Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi.


Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, AFAD, 112, Yerel, Güncel, Haberler

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