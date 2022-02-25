Türkiye'den Ukrayna'ya insani yardım

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum ( Afad ) Başkanlığı'nca, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 5 TIR yardım malzemesinin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Afad Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz" denildi.