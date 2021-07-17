AFAD Tunceli ekibi, Rize'de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFAD Tunceli ekibi, Rize'de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

AFAD Tunceli ekibi, Rize'de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AFAD Tunceli ekipleri Rize'de yaşanan sel felaketi nedeni ile gittikleri kentte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

AFAD Tunceli ekipleri Rize'de yaşanan sel felaketi nedeni ile gittikleri kentte arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Rize Güneysu'da meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne neden olan sel felaketinin hemen ardından bölgeye giden Tunceli AFAD ekipleri, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler, farklı illerden gelen gruplarla birlikte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada
Felaket böyle gelmiş! Rize'de 6 kişiyi hayattan koparan heyelan anı kamerada
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor
Rize'de felaketi yaşayan vatandaşların selin ilk dakikalarında yaşadığı korku kameralara yansıdı
Rize'de felaketi yaşayan vatandaşların selin ilk dakikalarında yaşadığı korku kameralara yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Hakan Sabancı Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Balotelli Şenol Güneş Gökhan Gönül Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFAD Tunceli ekibi, Rize'de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 15:46:30. #1.14#

title