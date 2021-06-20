AFAD, tüm illerin meydanlarına "afet eğitim çadırları" kuruyor
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AFAD, tüm illerin meydanlarına "afet eğitim çadırları" kuruyor

AFAD, tüm illerin meydanlarına 'afet eğitim çadırları' kuruyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında il ve ilçelere "afet eğitim çadırları" kuruyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında il ve ilçelere "afet eğitim çadırları" kuruyor.

AFAD'tan yapılan açıklamada, büyüklüğü 112 metrekare olan afet eğitim çadırlarının 81 ile ulaştırıldığı, belli bölümünün ise kurulduğu belirtildi.

Çadırların kurulduğu günden bu yana 47 ilde yaklaşık 400 bin kişinin eğitimlere katıldığı aktarılan açıklamada, bu yılın başından bugüne kadar 15 milyon 19 bin 959 kişiye yüz yüze ve çevrim içi "Afet Farkındalık Eğitimi"nin verildiğine işaret edildi.

Çadırlardaki eğitimlerde, afet öncesi, anı ve sonrası vatandaşların alabileceği önlemlerin anlatılarak katılımcılara bilgilendirici afiş ve broşürlerin dağıtıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu özel yılda 51 milyon vatandaşımıza ulaşılması hedefleniyor. Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar illerde vali ve ilçelerde kaymakamlarımızın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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