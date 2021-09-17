AFAD, Tel Abyad'da Kovid-19 karantinasındakilere 2 binden fazla gıda ve hijyen seti dağıttı

TEL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, karantinaya alınanlara 25 Ağustos'tan bu yana 2 binden fazla gıda kolisi ve hijyen seti dağıttı.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tel Abyad ilçesinde 25 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalanan kişilerin karantina sürelerinde izole olmaları ve evden çıkmamaları için gıda ve hijyen seti dağıtım kampanyası başlatıldı.

Dağıtım kampanyası, Tel Abyad ilçe merkezi ile Suluk, Hamam Türkmen, Kurumaze, Ali Beceli ve Sükkeriyye beldelerinde gerçekleştirildi.

AFAD ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen kampanyada, karantina altında tutulan kişilere ve ailelerine şu an kadar 2 bin 110 gıda kolisi ve hijyen seti ulaştırıldı.

Yardım kolilerinde temizlik malzemelerinin yanı sıra un, şeker, pirinç, sıvı yağ, mercimek, pilavlık bulgur, fasulye ve tuz gibi temel gıda ürünleri yer aldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Kovid-19 tablosu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında faaliyet gösteren Yardım ve Koordine Birimi Derneğinin (ACU) Salgın Hastalıklar Erken Uyarı ve Müdahale Ağı verilerine göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde son 24 saatte yapılan 275 Kovid-19 testinin 128'i pozitif çıktı.

Bölgede salgına yakalananların sayısı 6 bin 367'ye yükselirken iyileşen kişilerin sayısı ise 1260'a çıktı.

Henüz Kovid-19 aşılarının dağıtılmadığı bölgede, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.