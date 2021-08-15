AFAD tarafından, yangınlar ve seller sonrası yardım kampanyaları başlatıldı
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AFAD tarafından, yangınlar ve seller sonrası yardım kampanyaları başlatıldı

AFAD tarafından, yangınlar ve seller sonrası yardım kampanyaları başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla insani yardım kampanyası başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla insani yardım kampanyası başlatıldı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamalar, yangınlar ve seller sonrasında Türkiye'deki ve gurbetteki vatandaşların yoğun bir şekilde yardım etme taleplerinin iletildiği belirtilerek, Türk insanının bu vicdani talebini karşılamak üzere açılan yedi yardım kampanyasından biri olan "Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası", sürekli açık tutularak yangın ve sel afetleri sonrasındaki ulusal çabaların desteklenmesi sağlanacağı aktarıldı.

AFAD tarafından yangın ve seller için hayata geçirilen yardım kampanyası üzerine yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "YANGIN" ya da "SEL" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (1 SMS 10 TL'dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir. Gerçekleştirilen müdahale ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere, başlatılan 'Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası'na ilişkin 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve yedi yardım kampanyasına ilişkin banka hesap numaralarına sitemizden ulaşabilirsiniz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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