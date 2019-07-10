AFAD tarafından hazırlanan "Afetlere Hazırlık Yılı" videosu
"Afetlere Hazırlık Yılı" tanıtım videosu ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Afetlere Hazırlık Yılı" tanıtımı için kamu spotu hazırlandı.
"Afetlere Hazırlık Yılı" tanıtım videosu ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Afetlere Hazırlık Yılı" tanıtımı için kamu spotu hazırlandı.
Kaynak: AA
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