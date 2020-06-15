AFAD tarafından Bingöl'e 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bingöl-Karlıova'da meydana gelen 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremin ardından depremzedeler için 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bingöl-Karlıova'da meydana gelen 5,7 bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki depremin ardından depremzedeler için 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede 998 personel, 127 araçla çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Depremzedelere 2 bin 862 aile çadırı, 7 bin 200 uyku seti, 3 bin yatak, 7 mobil baz istasyonu, 2 bin 232 mutfak seti ile 9 bin 500 öğün yemek dağıtımı yapıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca Bingöl'e 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA