AFAD tarafından Batman'daki basın mensuplarına "Afet ve Farkındalık Eğitimi" verildi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Batman'daki gazetecilere "Afet ve Farkındalık Eğitimi" verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Batman'daki gazetecilere "Afet ve Farkındalık Eğitimi" verildi.

Şehit Şenay Aybüke İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda 81 ilde afet eğitim seferberliği başlatıldığını belirtti.

Bakır, ilde Valilik, ilçelerde de kaymakamlıklar koordinesinde eğitimlerin devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız da yıl sonuna kadar devam edecek. Yüz yüze ve saha eğitimleriyle birlikte çevrimiçi eğitimlerimize de devam ediyoruz."

Daha sonra eğitim uzmanı Hüseyin Yıldırım tarafından riskler, afet öncesinde hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar gibi konularda basın mensuplarına bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık