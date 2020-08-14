AFAD tarafından "Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında farkındalık etkinlikleri
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AFAD tarafından "Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında farkındalık etkinlikleri

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos'un yıl dönümü dolayısıyla "Afetlere Hazırlık Haftası" adıyla önümüzdeki hafta boyunca çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

AFAD tarafından
14.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:32

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos'un yıl dönümü dolayısıyla "Afetlere Hazırlık Haftası" adıyla önümüzdeki hafta boyunca çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Gölcük Depremi sonucunda 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiş, 23 binin üzerinde yaralanma olmuş, birçok ev ve iş yeri hasar görmüş, kullanılamaz hale gelmişti. 7 Ağustos depreminin yıl dönümü dolayısıyla ve depremler için farkındalık oluşturmak amacıyla AFAD tarafından hafta boyunca etkinlikler düzenlenecek.

13 Ağustos tarihinde 17 bisiklet sporcusunun 17 karanfil ile birlikte Ankara'da bulunan AFAD yerleşkesinden Gölcük'e doğru yola çıkmasıyla başlayan Afetlere Hazırlık Haftası, Gölcük'te 17 su altı ve su üstü kurtarma personelinin karanfilleri deniz altındaki bir enkaz alanına bırakmasıyla devam edecek.

Canlı yayında deprem anı tatbikatı

Ulusal düzeyde bir farkındalık oluşturmak amacıyla, 17 Ağustos 2020, saat 23.00'de TV kanallarına açık olacak şekilde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Eğitim Merkezi'nde canlı olarak bir tatbikat yapılacaktır. Tatbikatta deprem anında çok-kapan-tutun, tahliye sırasında dikkat edilecek konular, medya aracılığıyla uygulamalı olarak anlatılacak.

İstanbul Afet Eğitim Merkezi'nin açılışı

17 Ağustos'un yıl dönümünde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katılımıyla İstanbul İl Afet ve Acil Müdürlüğü Afet Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilecek. Törende ayrıca yeni yürürlüğe giren Akreditasyon Yönetmeliği kapsamında İHH, AKUT ve JAK'a akreditasyon belgeleri takdim edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğünden Kentsel Arama Kurtarma eğitimi alan personele eğitim sertifikaları takdim edilecek. Eskişehir İl Müdürlüğümüz tarafından işitme, görme ve fiziksel engeli olan özel gereksinimli bireylerin deprem, yangın ve sel afetleri öncesi, anı ve sonrasında neler yapması gerektiğine dair hazırlanmış görsel ve basılı içeriklerin bulunduğu kitapçıkların dağıtımı gerçekleştirilecek.

Otizmli çocuklara ve medya mensuplarına afet eğitimi

17 Ağustos'ta Ankara İl Afet ve Afet Müdürlüğünde gün içerisinde Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin'in de katılımıyla otizm ve down sendromlu çocuk ve gençlere yönelik eğitim düzenlenecek. 18 Ağustos günü, afet yönetimindeki önemli paydaşlarımızdan olan medya mensuplarına İstanbul'da afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatılacağı afet bilinci eğitimi verilecek. Ayrıca 18 Ağustos'ta Bursa Afet Eğitim Merkezi'nde, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarımıza yönelik afet eğitimi verilecek.

İRAP Toplantısı

19 Ağustos'ta İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun da katılımıyla Kahramanmaraş İlinde İl Afet Risk Azaltma Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda Kahramanmaraş ilinde kurumlar tarafından yürütülen afet risk azaltma iyi uygulamaları da sergilenecek. 21 Haziran'da AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısı gerçekleştirilecek. Platformda yer alan tüm sektörleri temsil eden konuşmacı aracılığıyla, toplantı temasının her bir sektörün gözünden yansıtılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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