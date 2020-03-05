AFAD'tan öğrencilere deprem ve yangın eğitimi

05.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:59

Bayburt'ta deprem haftası kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü tarafından öğrencilere afet bilinci eğitimi ile yangın tatbikatı eğitimi veriliyor.



Bayburt Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü personellerince deprem haftası kapsamında öğrencilere eğitimler verilmeye devam ediliyor. Şair Celali Ortaokulu ve Bayburt Fen Lisesi öğrencilerine "Afet Bilinci Eğitimi" eğitimi verilmesinin ardından okul bahçesinde yakılan ateşle uygulamalı olarak yangın tatbikatı verildi. Olası bir yangında öğrencilerin neler yapması ve nasıl davranmaları konularında ekipler tarafından uygulama alanında anlatıldı.



Öğrencilerin deprem ve yangın konularında bilgi sahibi olmaları gerektiğini ifade eden ekipler, "Deprem haftası nedeniyle okullarda öğrencilere deprem ve yangınla ilgili pratik ve uygulamalı eğitimler veriyoruz. Toplu yaşamların olduğu alanlarda olası yangın ve afetlerde nasıl davranmaları konusunda bilinçlendiriyoruz. Okul bahçesinde uygulama yapabilmek için ateş yakıp olası yangın anında ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz" dediler. - BAYBURT

Kaynak: İHA