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AFAD'tan nefes kesen kurtarma operasyonu

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Adıyaman'da, 450 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla tek tek kurtarıldı.

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ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, 450 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla tek tek kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyü kırsalında bulunan 450 metre yüksekliğindeki uçurumda mahsur kalan 8 keçi için durum AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede harekete geçen AFAD ekipleri belirtilen bölgeye geldi. AFAD ekipleri uçurumda mahsur kalan ve sürekli hareket eden 8 keçinin zarar görmeden kurtarılması için zamanla yarışmaya başladı. AFAD ekipleri, halat yardımıyla keçilerin bulunduğu yere ulaştı. Uçurumda güçlükle durabilen ekipler, keçileri bu defa tek tek halatlara bağlayarak uçurumdan indirdi. Yaklaşık 9 saat süren kurtarma operasyonunda 8 keçi, zarar görmeden bulundukları yerden indirildi. Kurtarılan keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.

(Cihan Kizir/İHA)

AFAD'tan nefes kesen kurtarma operasyonu

AFAD'tan nefes kesen kurtarma operasyonu

AFAD'tan nefes kesen kurtarma operasyonu

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