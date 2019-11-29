AFAD'tan minik öğrencilere 'Afet Farkındalığı' eğitimi

29.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:51

Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Sakarya'da bulunan özel bir okulda minik öğrencilere AFAD eğitmenlerince 'Afet Farkındalığı' eğitimleri verildi.



AFAD Eğitmenleri öğrencilere; AFAD nedir, olası afet ve acil durumlar nelerdir, deprem, yangın, sel, heyelan afetlerinde neler yapılması gerektiği ve afetler anında hangi doğru davranış hareketlerini yapması gerektiğini animasyonlu sunum ve uygulamalar ile aktardı. Daha sonrasında ise, ekipler tarafından öğrenciler, okulda arama kurtarma araç, gereç ve makinaları hakkında bilgilendirildiler.



Öğrencilerden aileleri ile afet çantası hazırlama ve toplanma alanlarını belirleme sözünü alan ekipler eğitime katılan öğrenci ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti. - SAKARYA

Kaynak: İHA