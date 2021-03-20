AFAD'tan itfaiyecilere eğitim
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AFAD'tan itfaiyecilere eğitim

20.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:25
AFAD'tan itfaiyecilere eğitim

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri Kahta Belediyesi İtfaiye ekiplerine eğitim verdi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri Kahta Belediyesi İtfaiye ekiplerine eğitim verdi.

AFAD ekipleri tarafından dağcılık ve iple kurtarma konularında itfaiye ekiplerine eğitim verildi. AFAD arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekiplerine teorik ve pratik eğitim verdi. İtfaiye ekipleri binadan iple inme ve kurtarma uygulaması yaptı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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