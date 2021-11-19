AFAD'DAN 'DEPREMDE BUNLARI YAPMAYIN' UYARISI

DÜZCE (DHA) - TÜRKİYE'de orta büyüklükte depremler son yıllarda sıkça meydana gelmeye başladı. Depremle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirten Afad Arama ve Kurtarma Teknisyeni Dilber Şahin, sarsıntı anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri açıklayarak uyarıda bulundu. Deprem anında öncelikle sakin olunması gerektiğini belirten Şahin, "Sarsıntı geçene kadar çök- kapan -tutun hareketi yapılmalı. Aynı zamanda deprem anında balkon, çatı, merdiven, asansör, kapı, pencere, kitaplık önü, şifonyer, mutfak dolapları ve banyolardan uzak durulmalı" dedi.

Son yıllarda yurt genelinde orta büyüklükte depremler sıkça meydana gelmeye başladı. En son Düzce'de 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Arama ve Kurtarma Teknisyeni Dilber Şahin, deprem anında yapılması ve yapılmaması gerekenleri 6.6 büyüklüğündeki suni depremle Deprem Simülasyon Eğitim Alanı'nda uygulamalı olarak anlattı. Şahin, "Bu doğal kaynaklı afetlerimizde en tehlikeli olan depremdir. Çünkü coğrafi bir konum olarak fay hattı üzerindeyiz. 5 büyüklüğünün altındaki depremleri çok hissedemeyebiliriz. Ancak 5'ten büyük depremler tehlike riskini arttırır" dedi.

"ÇÖK- KAPAN -TUTUN HAREKETİNİ YAPARAK DEPREMİN GEÇMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Deprem anında yapılması gerekenleri belirten Şahin, "Depremi hissettiğimiz andan itibaren öncelikle sakin olmalıyız. Depreme daha az maruz kalmak için hedef küçültmek hareketini uygulamamız gerekir. Bu hedef küçültmede amacımız boyun ve iç organ gibi hayati bölgelerimizi korumak. Ardından sarsıntı geçene kadar çök- kapan -tutun hareketinde yapmak. Her sarsıntı hissettiğimizde aynı şekilde çök- kapan -tutun hareketini yaparak depremin geçmesini bekleyeceğiz. Aynı zamanlar sarsıntı bittikten sonra bulunduğumuz yeri tahliye ederken de asansör yerine merdivenleri kullanmak oldukça önemli. Bulunduğumuz yeri tahliye ettikten sonra E-devlet üzerinde size belirtilen en yakın toplanma alanına yürüyerek gidilmeli" diye konuştu.

"BALKON, ÇATI, MERDİVEN, ASANSÖR, KAPI VE PENCERELERDEN UZAK DURUN"

Şahin, deprem anında yapılmaması gerekenleri de şu şekilde anlattı: "Binanın yapısına dahil olamayan balkon, çatı, merdiven, merdiven boşlukları, asansör, kapı ve pencerelerden uzak durmamız gerek. Özellikle kapılar duvar oyması olduğu için çökebilir. Yine deprem anında mutfakta dolaplarda bulunan ağır eşyalar, televizyonumuz ve kitaplığımız sabit değilse üzerimize devrilebilir. Yine camlar, kitaplık önü, şifonyer, mutfak dolapları ve banyodan uzak durulması lazım. Yatakları camlardan uzaklaştıramıyorsak en azından camlarımızda kalın bir perde kullanmalıyız. Böylelikle gelen bir sarsıntıda cam kırıklarının üzerimize düşmesini engelleriz. Yine dolaplarımızı sabitleyemiyorsak, dolapları yataklarımızın yönüne doğru değil de devrilme yönüne doğru yaptırabiliriz. Depreme stadyumda, tiyatroda, dış mekanda, alışveriş merkezinde yakalanabiliriz. ya da engelli bir birey olabiliriz. Bu yer ve durumlarda öncelikle sakin olup hedefimizi ne kadar küçültürsek o kadar iyi olacaktır. Çünkü ayakta durduğumuz sürece daha çok panik olup ve daha çok sarsıntıya maruz kalıp eşyalarla birlikte savrulabiliriz."

"EN ÖNEMLİ HUSUS ACİL DURUM ÇANTASINI ÖNCEDEN HAZIRLAMAK"

Afet öncesi yapılacak olan hazırlıklarında oldukça önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "İş yerlerimiz ya da evimizde tehlike avı yapmalıyız. Kapıların önlerinde halı, elektrik süpürgesi, askılık ve benzeri eşyaların olup olmadığı kontrol etmeliyiz. Depremin bir zamanı yok, gecede olabilir, gündüzde. Bir de en önemli hususa acil durum çantasını önceden hazırlamak. Çünkü deprem sonrası bulunduğumuz yeri tahliye ederken yanımıza acil durum çantasını mutlaka almalıyız" diye konuştu.