AFAD'tan deprem açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFAD'tan deprem açıklaması

AFAD'tan deprem açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFAD'tan yapılan açıklamada merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.

AFAD'tan yapılan açıklamada merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.

İstanbul merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Depremin ardından AFAD'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçmiş olsun İstanbul. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler
Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin ayak sesi mi? Uzman isimden yüreklere su serpen sözler
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Boris Johnson Muharrem İnce
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Aleyna Tilki Merve Dizdar
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFAD'tan deprem açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 01:19:34. #1.15#

title