AFAD'tan, boğulmalara karşı uyarı Osmaniye Afed ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Serhat Bulut, boğulma olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Osmaniye Afed ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Serhat Bulut, boğulma olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası normalleşme sürecinde boğulma vakalarına vatandaşların karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerin akarsu, baraj, gölet ve denizlere olan ilgisinin arttığını ifade eden Bulut,şöyle devam etti:

"Yüzme bilinse de hangi tür sularda yüzmenin tehlikeli olduğunun bilincinde olmak gerekir. Yüzey akıntısı az gibi gözükse bile akarsularda, sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmek son derece tehlikelidir. Ne yazık ki yanlış bilinenler ve ihmaller yüzünden boğulma vakalarında artış var. Baraj ve göllerin zeminlerinin genellikle bataklık olduğunun bilinmelidir. Bu gibi yerlerde mümkünse suya girilmemelidir. Bataklık dibe doğru çekerek, boğulmaya sebebiyet verir. Son yıllarda bu tür yerlerde suda boğulma oranlarında ne yazık ki büyük artış yaşanmaktadır."

Bulut, hareket kabiliyetini engelleyecek, su tutan giysilerle de suya girilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA