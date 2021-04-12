AFAD'tan arama-kurtarma eğitimi
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AFAD'tan arama-kurtarma eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD'tan arama-kurtarma eğitimi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen arama-kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından verilen arama-kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Deprem bölgesi olan Malatya'da sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekipleri de bu yönde eğitiliyor. AFAD, tarafından Malatya İnsani Yardım Derneği bünyesinde kurulan arama-kurtarma ekibine olası bir deprem, sel ve heyelan gibi afet durumlarında yapılması gerekenler anlatılıyor. Malatya AFAD eğitim biriminin verdiği ve 4 gün süren arama- kurtarma faaliyetleri sırasında gönüllüler enkazdan yaralı çıkarma, çadır kurulumu, enkaz akustik dinleme, afete müdahale ekipmanlarını tanıma öğrenme ve uygulama gibi eğitimlerini alarak olası bir afette AFAD ekipleriyle müdahale edebilecek.

Teorik eğitimlerini tamamlayan gönüllülere daha sonra, sahada da birebir yapmaları gerektikleri uygulamaları olarak anlatılıyor. Deprem senaryosu eşliğinde yıkılan bir binada enkaz altında kalan yaralıları kurtarma eğitimi alan gönüllü arama-kurtarma ekipleri gerçeği aratmayan eğitimlerde olası deprem anında neler yapacaklarını da birebir öğrenme fırsatı buldu. - MALATYA

AFAD'tan arama-kurtarma eğitimi
AFAD'tan arama-kurtarma eğitimi
AFAD'tan arama-kurtarma eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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