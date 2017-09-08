Afad'tan Afetzede İşçilere Çadır

Çorum'da etkili olan fırtınanın ardından çadırları yıkılan mevsimlik tarım işçileri için İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni çadır kuruldu.



Şanlıurfa'dan Çorum merkeze bağlı merkeze bağlı Ovasaray köyüne gelerek burada konaklayan tarım işçilerinin çadırları geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına nedeniyle yıkıldı. Tarım işçilerinin mağduriyetinin valiliğe bildirilmesinin ardından Çorum Valiliği tarafından bölgeye AFAD ekipleri sevk edilerek bölgeye yeni çadırlar kuruldu.



Vali Yardımcısı adem Saçan ise, bugün Ovasaray köyü yakınlarında yaşayan tarım işçilerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini illetti. Saçan, tarım işçileri ile sohbet ederek, taleplerini dinledi.



Bölgede yaşayan isçilere ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca gıda yardımında bulunuldu. - ÇORUM