AFAD'tan "Afet sigortası" çağrısı

12.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:31

AFAD, maddi varlıklara gelebilecek zararın afet sigortasıyla karşılanması ve bu sayede afet etkilerinin azaltılması amacıyla "Afetlere Hazırlık Yılı"nın bu ayki temasını "Afet Sigortası" olarak belirledi.



Çorum İl Afet Acil Durum İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, afetlere hazırlıkta zihinsel dönüşümü hedefleyen Afetlere Hazırlık Yılı'nın devam ettiği belirtilerek, #AfetlereHazırOl çağrısı yapılan proje kapsamında, 12 ay boyunca iletişim kanallarında ve sahada çok sayıda faaliyet ve etkinlik gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.



Her ay başka bir konuya odaklanılan projenin Kasım ayı temasının "Afet Sigortası" dile getirilen açıklama da, şu ifadelere yer verildi;



"Bu ayın teması nedeniyle AFAD, vatandaşlara 'canın yongasını' korumak için afetlere karşı sigorta çağrısı yapıyor. Vatandaşları, DASK ve TARSİM ile hem evlerini hem de tarım arazilerini maddi güvence altına alabilecekleri konusunda bilgilendiriyor.



Ülkemizde, afetlerden kaynaklanan hasarları teminat altına alan farklı sigorta sistemleri bulunuyor. Bunlardan biri olan DASK (Zorunlu Deprem Sigortası), deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlıyor. DASK, ister oturulamaz durumda isterse kısmi hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde karşılayarak yaşamın normale dönmesine aracılık ediyor. Konutlar yaptırılacak diğer özel sigortalar aracılığıyla deprem dışındaki afetlere karşı güvence altına da alınabiliyor.



AFAD, depreme karşı konut sigortası oranının artırılması için çalışmalarına devam ediyor. DASK ve AFAD işbirliği ile düzenlenen "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor Projesi", depreme yönelik güvenceli ve sigortalı bir hayatı yaygınlaştırmaları için yerel sivil toplum kuruluşlarını harekete geçiriyor. Yarışma kapsamında uzun soluklu, farkındalık oluşturan ve Zorunlu Deprem Sigortası oranlarını yükselten projeler gerçekleştiriliyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmaya 24 AFAD İl Müdürlüğü katılıyor.



TARSİM tarım alanlarında meydana gelen don, aşırı yağış gibi afetler sonucu oluşan hasarları karşılıyor. Kar amacı olmayan bir havuz sistemi olan TARSİM, çiftçilerin sigorta şirketlerine ödediği primleri ortak bir hesapta topluyor. Hasarlar, çiftçilere bu hesaptan ödeniyor. Sigortalı çiftçilerin primlerinin yüzde 50'sini (don riskinde ytzde 66'sını) ise devlet ödüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA