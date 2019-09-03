AFAD'tan "afet çantanız hazır olsun" uyarısı

03.09.2019 17:26

İçişleri Bakanlığı ile AFAD tarafından hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi 3. ayına giriyor. Bir yıl süresince her ay bir başka konunun işleneceği projenin Eylül ayı teması; afet çantası.



AFAD tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, afet çantasının önemi vurgulanarak, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.



Afet ve acil durum çantası neden önemli



AFAD tarafından yapılan açıklamada, afet ve acil durumlarda, altın saatler olarak ifade edilen, olaydan sonraki ilk 72 saatin, afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmesi için oldukça kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, "Afet ve Acil Durum Çantası, bu süreçte ailenin tüm acil ihtiyaçlarını ve daha sonra ihtiyaç duyulabilecek tüm malzemeleri içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Düzenli kullanılan ilaçlar, su, yiyecek gibi malzemeler, afet sonrası süreçte kişilerin hayatlarına sağlıklı bir biçimde devam etmesinde büyük rol oynamaktadır. Ayrıca kimlikler, tapu ve benzeri değerli evrakların birer kopyası, bir miktar nakit para afetlerin olumsuz etkilerini tüm ailenin daha kolay atlatmasına yardımcı olacaktır" denildi.



Afet ve acil durum çantasında neler yer almalı



Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçların temin edilebileceği yerlere ulaşılamayabildiğinin söylendiği açıklamada, "Küçük yaralanmalar varsa kişinin bunları kendisinin gidermesi gerekebilir. Bu tip durumlar için Afet ve Acil Durum Çantasının içinde olması gerekenlerin doğru belirlenip, çantanın kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması çok önemlidir. Çantada bulunması tavsiye edilen malzemeler aşağıda yer almaktadır. Ancak herkes kendi ihtiyaçları doğrultusunda çantasını özelleştirebilir" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, afet çantası hazırlarken dikkat edilecek konular ise şu şekilde sıralandı:



"Her aile ortak bir Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayabileceği gibi, her bir birey için ayrı çantalar da hazırlayabilir. Özellikle çocuklu ailelerde, çocukların çanta hazırlama süreçlerine dahil edilmesi, küçük yaşta afet bilinci kazandırılmasına katkı sağlayacaktır. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulmalıdır. Ayrıca okullar ve sınıflarda da öğretmen eşliğinde Afet ve Acil Durum Çantası hazırlanması ve kolay ulaşılabilecek bir yerde saklanması da afetlere hazır toplum olma yolunda atılacak önemli bir adımdır. Bunun yanında, yaşlı ve engelli bireyler ile evcil hayvanların özel ihtiyaçlarının da çantaya eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca bozulma ihtimali olan malzemeler için çantanın 6 ayda bir gözden geçirilmesi de büyük önem arz etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA