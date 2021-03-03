AFAD, Sivas'ta 400 bin kişiye "Afet Farkındalık Eğitimi" verecek

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Nazif Ekinci, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle kentte 400 bin kişiye eğitim vereceklerini söyledi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Nazif Ekinci, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle kentte 400 bin kişiye eğitim vereceklerini söyledi.

Ekinci, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayıısyla AFAD binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilere temel afet farkındalık eğitimi veren Ekinci, daha sonra yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bu yılın afet eğitim yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Ülke genelinde 51 milyon kişiye temel afet farkındalık eğitimi verileceğini belirten Ekinci, "Sivas'ta da 400 bin vatandaşımıza temel afet farkındalık eğitimi vermek istiyoruz. Yaklaşık 1,5 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Farklı kesimlere eğitimler veriyoruz." dedi.

Deprem Haftası nedeniyle de toplumda afet bilincinin artırılmasına yönelik bir dizi faaliyet yürüttüklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza yönelik 1 saat temel farkındalık eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimleri verirken çok fazla bir yoğunluk oluşturmadan salgın sürecini de dikkate alarak sınırlı miktarda yüz yüze ve daha çok da online eğitimler şeklinde eğitimlerimize devam ediyoruz. Eğitimlerimiz yıl boyu devam edecek. Vatandaşlarımızın evlerinden afet eğitimi almaları mümkün. Afet gönüllüsü olarak müracaat edip internet üzerinden afet gönüllüsü olduktan sonra oradaki online eğitimlerden sonra isimleri bize bildiriliyor. Devamında 10 gün eğitime tabi tutarak düzenlediğimiz eğitim ve tatbikatlara katarak bu vatandaşlarımızın herhangi bir afet ve acil durumda bilinçli bir aile bireyi olarak yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız afet gönüllüsü olurlarsa olası bir afette daha hazır daha bilinçli bir toplum yetiştirme imkanımız olur diye düşünüyorum."

AFAD Başkanlığı tarafından ülke genelinde 100 bin adet afet, acil durum çantasının dağıtımının yapılacağını da belirten Ekinci, diğer kurumlardan da bu farkındalığa katkı sağlamasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer