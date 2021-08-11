AFAD: Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sel bölgelerinde çalışmalar sürüyor
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AFAD: Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sel bölgelerinde çalışmalar sürüyor

AFAD: Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sel bölgelerinde çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen selde arama kurtarma faaliyetlerinin ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sinop, Bartın ve Kastamonu'da meydana gelen selde arama kurtarma faaliyetlerinin ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, dün ve bugünkü aşırı yağışlar, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da şehir merkezi ve ilçelerde etkili olurken, sel ve su baskınları meydana geldi.

Sinop'ta mahsur kalanlar için Genelkurmay Başkanlığından 1, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 hava aracıyla 19 kişinin tahliyesi sağlandı.

Bölgede yapılan çalışmalara 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılırken, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmasını sürdürüyor.

Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 hasta, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Olay yerinde 27 ambulans, il dışından 25 ambulans, 4 UMKE, 1 Mobil Komuta Aracı ve 91 sağlık personeli görevlendirildi.

Öte yandan Ayancık, Türkeli ve Boyabat ilçelerine bağlı 94 köyde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Bartın'da bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir kişinin arama çalışmaları ise Bartın, Ankara, Sakarya ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 38 personel, 1 arama köpeği, 9 araç, 1 bot ve 4 motopomp ile devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığından 17 kişilik arama kurtarma timi ve 3 araç, İstanbul'dan 6 kişilik jandarma su altı arama timi olay bölgesine sevk edilirken, Sağlık Bakanlığından 7 ambulans, 1 UMKE ekibi ve ilçe itfaiye ekipleri sel bölgesinde görev yapıyor.

Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkisinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisi sürüyor.

Kastamonu'da 197 köye elektrik verilemiyor

Kastamonu'da ise Çankırı, Karabük, Çorum, Amasya, Sakarya, Zonguldak, Düzce, İstanbul AFAD il müdürlüklerinden 45 personel, 4 dalgıç, 4 bot, 6 araç, 11 motopomp ile daha önce Rize'de görevlendirilen 27 personel, 2 bot ve 9 araç bölgeye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığından 56 arama kurtarma personeli hava yoluyla bölgede görevlendirilirken, 5 ambulans ve 4 UMKE ekibi, itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğü araçları bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 helikopter havadan destek vermek üzere bölgede görev aldı.

Kastamonu-Azdavay kara yolu ulaşıma kapanırken, Kastamonu genelinde 197 köye elektrik verilemediği için Samsun AFAD İl Müdürlüğünden bir mobil enerji aracı bölgeye sevk edildi.

Barınma ihtiyacını karşılamak üzere 40 çadır, 120 battaniye, 120 yatak, 120 nevresim seti ve 40 mutfak seti de bölgeye gönderildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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