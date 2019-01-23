Afad-Sen Heyetinden Vali Deniz'e Ziyaret

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, beraberindeki Manisa İl Temsilcisi Murat Sengel ve yönetimi ile Vali Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek, sendikaları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Ahmet Deniz de, ziyaretleri nedeniyle AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya'ya teşekkür etti. Vali Deniz, geçtiğimiz günlerde Manisa'da meydana gelen yoğun yağışlarda gayretli çalışmaları nedeniyle tüm AFAD ekibine de teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA