AFAD Sandıklı Belediyesi personellerine eğitim verdi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Sandıklı Belediyesi personeline yönelik afet ve acil durum eğitimi verildi.

Afad eğitmenleri tarafından, Sandıklı Belediyesi Zabıta ve itfaiye personellerine yönelik verilen eğitimlerde depremlerden, çığ düşmelerine kadar yaşanabilecek bütün doğal afetlerle ilgili bilgi aktarım yapılırken, yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi aktarımı yapıldı.

Eğitimin sonunda teorinin yanı sıra uygulamalı eğitimde gerçekleştirildi.

AFAD tarafından olası bir tabi afette yapılması gerekenlerin yanında vatandaşlara hızlı şekilde ulaşmak ve konaklayacakları yerlerin hızlı bir şekilde nasıl yapılacağı aktarıldı.

Sandıklı Belediyesinin farklı müdürlüklerde görev yapan personellere eğitimlerin belirli aralıklarla verileceği ifade edildi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

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