AFAD Samsun'da gençlere doğada afet bilinci eğitimi veriyor

TÜBİTAK'ın 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında, afet farkındalığı kazandırılması, afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olunması amacıyla Samsun'da gençlere doğada eğitim veriliyor.

TÜBİTAK'ın 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında, afet farkındalığı kazandırılması, afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olunması amacıyla Samsun'da gençlere doğada eğitim veriliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), dezavantajlı bireylerle ortaokul, lise, ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik "Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA)" Projesi çerçevesinde yerleşkesinde eğitim düzenlendi.

Programda afet bilinci eğitimi alan 15 öğrenciye afet çantası ve çantada bulunması gereken temel malzemeler hediye edildi.

Ayrıca, izcilik konusunda da eğitim alan öğrencilerle İlkadım Toybelen Mahallesi'nde toplanma alanı etkinliği gerçekleştirdi. Gençler, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu'nda kaya tırmanışı gerçekleştirerek, Ladik ilçesinde AFAD çadırı kurmasını öğrendi.

Samsun AFAD Müdürü Levent Uçarlı, AA muhabirine, DAFA Projesi'nin TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde desteklenen 92 projeden biri olduğuna işaret etti.

Projenin TÜBİTAK'ın desteklediği AFAD'ın tek projesi olma özelliği taşıdığını vurgulayan Uçarlı, şöyle devam etti:

"DAFA Projesi, afet kavramını, afet yönetimini ve doğa bilimini tek paydada buluşturacak bir proje olarak hazırlanmıştır. Bu projenin amacı, dezavantajlı bireyler de dahil olmak üzere toplumun geniş yaş aralığını oluşturan ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde 135 öğrenciden oluşan hedef kitle öğrencilerine afet farkındalığı kazandırmaktır. Afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olmaları için eğitim verilecek gençlerin edindikleri bilgileri aile, akraba, okul arkadaşları gibi çevrelerle paylaşması istenecektir. Bu şekilde hayat kurtarıcı önemde bulunan bilginin yaygınlaştırılabilmesi adına bir kapı açarak, 'afete hazır bireyler ve toplum' oluşumuna katkı sağlamayı amaçlamaktayız."

Uçarlı, eğitimlerin teknik personel, izcilik ve dağcılık konularında alanında uzman kişilerce gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Katılımcıların, doğa ortamında, e-öğrenme uygulamaları, gözlem, içeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler, iş birlikli grup çalışmaları, mobil uygulamalar, oyun tabanlı uygulamalar, saha çalışmaları, spor etkinlikleri yöntemleri ile yaparak, yaşayarak ve eğlenerek afet ve doğa kavramlarını öğrenmesi sağlanıyor. Katılımcılar, bu projede öğrenecekleri bilgilerle doğaya ve insana saygılı, öz güvenli, afetlerde güçlü ve dirençli bireyler olma yolunda büyük bir adım atacaklardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün