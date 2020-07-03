AFAD: Sakarya'daki yangına müdahale çalışmaları devam ediyor (2) 'RADYASYON KAYNAĞI BULUNMAMAKTA'AFAD, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

'RADYASYON KAYNAĞI BULUNMAMAKTA'

AFAD, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sılarında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA